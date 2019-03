BLACKPINK confirme sa participation au festival Summer Sonic 2019

L’édition 2019 de Summer Sonic vient de dévoiler son line-up. On y retrouve le nom de BLACKPINK. Les quatre jeunes filles se produiront le 18 août au Stadium ZOZOMARINE situé dans la préfecture de Chiba au Japon.





« Summer Sonic » est l’un des plus importants festivals de musique populaire dans l’Archipel. Parmi les artistes qui partagent l’affiche avec le girls band sud-coréen, on peut citer le groupe de rock américain Red Hot Chili Peppers.





Cette nouvelle montre une fois de plus que BLACKPINK est de plus en plus demandé dans divers événements de différents pays. Rappelons que le groupe est également à l’affiche du « Coachella Valley Music and Arts Festival » en tant que premier artiste de la k-pop.