Nom réel : Kim Ji-sook

Date de naissance : le 18 juillet 1990

Début : 2009





Ji-sook a fait ses débuts en 2009 au sein du groupe d’idoles féminin Rainbow composé de sept jeunes femmes. Le girls band a sorti deux albums et plusieurs mini-albums avant d’être dissous en 2016.





Depuis, la jeune femme a mené des activités musicales en solo et fait son apparition dans diverses émissions de télévision. Elle a participé aux bandes originales de plusieurs feuilletons. En 2017, elle a présenté son premier single « Baesisi », qui raconte les sourires et les battements d’excitation des cœurs d’un nouveau couple, en coopération avec Jeong Il-hoon du groupe BTOB.





En 2018, elle a présenté un mini-album intitulé « Umbrella ». L’année suivante est sorti son nouveau single « The way we were » qui parle de la séparation des amoureux.





Baesisi (single, août 2017)

Umbrella (single, mai 2018)

The way we were (single, février 2019)