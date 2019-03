Hanoï propose de nouveaux alcools pour saluer le sommet nord-coréano-américain

ⓒ Getty Images Bank

Afin de célébrer le deuxième sommet entre Pyongyang et Washington qui s’est tenu la semaine dernière à Hanoï, des alcools spéciaux ont fait leur apparition au Vietnam.





Selon la chaîne NHK, dans un bar situé dans la capitale vietnamienne se vend depuis deux semaines la Kim Jong Ale, une bière tirant son nom du dirigeant nord-coréen. Cette boisson alcoolisée de couleur orange foncé se caractérise par son goût piquant et un peu amer. Son inventeur affirme s’être inspiré du mont Baekdu, la plus grande montagne de la péninsule coréenne située au Nord. Il a tenté d’incarner ce volcan en y ajoutant un peu de piment.





D’après Reuters, un autre bar propose le Peace Negroniations, un mot-valise combinant « negroni », un cocktail, et « négociations ». Il s’agit d’un mélange de bourbon américain, de soju coréen et de jus d’ananas vietnamien. Le verre est décoré de petits drapeaux américain et nord-coréen. Le gérant a dit espérer que les délégations du sommet testent cette liqueur pour mener des discussions dans une ambiance plus détendue.