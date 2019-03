Un voyagiste vietnamien prévoit un circuit groupé en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Selon le journal vietnamien Thanh Nien, le tour-opérateur Saigon Tourist prépare un voyage organisé à destination de la Corée du Nord. Deux équipes composées de 15 à 20 personnes partiront respectivement de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï pour visiter trois des neufs zones touristiques du royaume ermite.





D’abord à Pyongyang, les voyageurs découvriront les monuments historiques comme le palais du Soleil Kumsusan et la statue de Kim Il-sung, le fondateur du pays. Ensuite, ils apprécieront la beauté des monts Myohyang qui abritent plus de 10 000 cascades et 360 temples. Enfin, à Gaeseong, ancienne capitale de Corée pendant la dynastie de Goryeo, ils exploreront les traces du passé en visitant des patrimoines culturels.





Les touristes pourront également goûter des cuisines locales telles que le kimchi, le bibimbap et le rôti de canard. Les autorités nord-coréennes, de leur côté, ont affiché la volonté ferme de développer le tourisme dans leur territoire à l’occasion de ce sommet.