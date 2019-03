Un robot bouddhiste fait un sermon au Japon

ⓒ Getty Images Bank

Le mois dernier a eu lieu à Kodai-ji, un temple de Kyoto au Japon, la première liturgie bouddhiste présidée par un robot en forme de Guanyin, la divinité de la miséricorde. Mesurant 1m 95 et pesant 60 kg, cet humanoïde nommé Minder a fait un discours pendant 25 minutes sur le thème : Qu’est-ce que l’homme ? Selon lui, l’humain est capable d’éprouver de l’empathie contrairement aux robots.





Minder est le fruit de la collaboration de Kodai-ji et de l’équipe de recherche d’Hiroshi Ishiguro, professeur à l’université d’Osaka. Sa tête et ses mains sont en silicone et son corps en aluminium. Grâce à la caméra intégrée à ses yeux, il peut reconnaître et saluer les fidèles en joignant les deux mains. Il peut notamment faire un sermon sur le texte bouddhiste « sutra du cœur » en projetant des vidéos sur un écran.





Selon un responsable du temple, ce robot a pour but d’attirer l’attention des contemporains qui se montrent de plus en plus indifférents au bouddhisme. Guanyin se métamorphose en différents personnages pour donner des leçons aux gens, et cette fois, elle s’est transformée en androïde.