Table de souvenir : sur le chemin de l’école (I)

Savez-vous que l’année scolaire commence au mois de mars au pays du Matin clair ? Ainsi, hier, la plupart des écoliers jusqu’aux étudiants, en passant par les collégiens et les lycéens, ont connu la rentrée. La nouvelle saison du printemps semble se concrétiser avec le début de l’année scolaire.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous présentera les différents plats que les Coréens partageaient entre camarades sur le chemin de l’école dans le passé.





Comme les écoles n’étaient pas aussi nombreuses autrefois, les enfants devaient s’y rendre en marchant parfois durant plus d’une heure. Ainsi, le trajet faisait partie d’une aventure : ils découvraient des collines, des ruisseaux, des petits animaux ou insectes, des herbes sauvages et des fleurs et ainsi de suite.

En vue d’en savoir davantage sur ce souvenir particulier de l’époque, nous avons assisté à un événement de retrouvailles des anciens élèves de l’école primaire Youngchun, située dans le petit village montagneux Osari du comté de Danyang, dans la province de Chungcheong du Nord. Les sexagénaires qui allaient ensemble à l’école il y a 50 ans, donc durant les années 1970, se souviennent de leur enfance en partageant des plats précieux de l’époque qu’ils avaient la chance de déguster le jour de l’événement sportif.





M. Choi est le chef du jour. Comme plat principal, il a décidé de préparer le « doejisuyuk » et les nouilles « doejikongkalguksu ». Dans du bouillon infusé de pâte de soja fermenté, on cuit la cuisse du porc. Coupé en tranches fines et accompagné de kimchi, ce doejisuyuk est un plat d’une saveur bien succulente qui fait penser à un bol de « makgeolli », de l’alcool traditionnel laiteux à base de riz. Pour préparer les nouilles, on utilise le bouillon infusé de la viande de porc. On y trempe des nouilles faites de pâte de poudre de soja. Agrémenté de doejisuyuk, il s’agit d’un plat que l’on termine jusqu’à la dernière goutte tellement il est savoureux. Il y a aussi le « siraegichapssalsundae ». On farcit la tripe proprement lavée avec le « siraegi », des feuilles de navet séché et le navet coupé en tranches fines. En effet, ce dernier contribuerait à donner une saveur bien fraîche et atténuer le goût particulier du caillot de sang. D’ailleurs, au lieu du riz que l’on ajoute en général dans le sundae, on met du millet mélangé de riz gluant. L’astuce pour rendre la tripe plus appétissante et tendre, c’est de la cuire longtemps à feu doux.





Quant à M. Jeon et ses trois amis, ils ont un souvenir inoubliable. Etant donné qu’ils vivaient dans un quartier isolé, ils devaient parcourir environ 5 km pour aller à l’école. D’ailleurs, vu qu’il y avait une rivière à traverser, il y passait des heures et des heures en rentrant. Ils étaient tous des champions de pêche à la main. A l’époque où beaucoup ne pouvaient pas manger à leur faim, les poissons d’eau douce qu’ils pêchaient étaient considérés comme un vrai plat fortifiant. A titre d’exemple, avec le poisson autochtone « kkeokji » bien frais trouvé dans les cours d’eau gelés en hiver, on préparait le ragoût bien pimenté « kkeokjimaeuntang ». Ce n’est pas tout. Toutes sortes de poissons sont préparées en brochettes à l’aide de branches trouvées dans la nature et grillées sur le feu. Les jeux des petits coquins ne se limitent jamais. En rentrant, ayant le ventre vide, ils « volent » du soja dans les champs et même des poules dans les cours d’élevage pour en préparer des encas. Les propriétaires, même s’ils les avaient vus, auraient fermé les yeux sur les bêtises innocentes de ces enfants.





On reprend de l’énergie pour avancer grâce aux beaux souvenirs inoubliables, comme disait les anciens de l’école Youngchun.

Notre voyage culinaire se poursuit la semaine prochaine.