Mobile World Congress 2019

Le salon du Mobile World Congress s’est tenu à Barcelone du 25 au 28 février derniers. Célébrant sa 33e édition, le plus grand salon commercial international de la téléphonie mobile a rassemblé pas moins de 2 500 entreprises de 124 pays. Et cette année, c’est la technologie de réseau de cinquième génération qui a été au centre de toutes les attentions. Car son thème était la « Connectivité intelligente ». Il faut toutefois faire attention avec l’adjectif intelligent. Si par le passé, celui-ci indiquait principalement la diffusion d’informations, ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’accent est désormais mis sur la manière dont les informations sont connectées de manière intelligente pour créer de nouvelles valeurs.

Dans ce schéma, les réseaux 5G devraient constituer la meilleure infrastructure pour mettre en œuvre la 4e révolution industrielle. Et sur ce segment, la Corée du Sud est en avance sur les autres pays du fait que le 1e décembre 2018, les trois grands opérateurs du pays ont simultanément envoyé des signaux 5G via des routeurs mobiles pour la première fois au monde et qu’à partir du mois de mars de cette année, ils devraient proposer un service commercial. Cela alors que les opérateurs des autres pays sont toujours en train de déterminer la technologie qui va leur être nécessaire, les moyens de sélection des équipements 5G les plus efficaces et le type de modèle commercial qui va s’avérer le plus rentable à l’ère de la 5G.