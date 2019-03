© Getty Images Bank

Vous avez sans doute déjà entendu de nombreux termes économiques qui comprennent le mot effet, comme l’effet pingouin ou encore l’effet janvier. Par exemple quand un nouveau produit sort est que d’un seul coup tout le monde veut l’acheter, on parle d’effet pingouin ou de mimétisme. Ou encore l’effet janvier qui fait référence au phénomène selon lequel les cours des actions tendent à augmenter au mois de janvier par rapport aux autres mois.

Un autre terme économique relatif à la consommation est l’effet Diderot, qui explique le phénomène qui veut que les gens, après avoir acheté une chose en particulier, soient tentés d’acheter des produits qui vont bien avec celle-ci. En fait, le terme a été nommé après une anecdote concernant le philosophe français Denis Diderot au 18e siècle. Un jour, ce dernier s’est vu offrir en cadeau une magnifique robe de chambre. Au début, il était très content. Mais rapidement, il s’est rendu compte que les autres biens de son bureau étaient usés par rapport à son élégante robe. Et il a pensé qu’ils ne correspondaient tout simplement pas à son nouvel habit. Aussi a-t-il commencé à tout remplacer à commencer par ses vieux meubles, dont son fauteuil et son bureau de travail, par de nouveaux. Mais tous ces achats lui sont devenus au fur et à mesure une charge sur la conscience. Et pris au piège des achats impulsifs, il se serait écrié : Je suis devenu l’esclave de ma nouvelle robe de chambre.

Nous avons tous déjà eu une expérience similaire en achetant des choses dont nous n’avons vraiment pas besoin après avoir acheté un premier article. Mais pour ne pas à avoir regretté ensuite comme Diderot, il faut savoir faire preuve de modération.