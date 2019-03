Park Hye-kyung

Début : 1997

Date de naissance : le 12 octobre 1974





Park Hey-kyoung a fait ses débuts en 1997 au sein du groupe « TheThe ». Après avoir sorti deux albums dans ce groupe, elle a débuté en solo.





En 1999, la chanteuse a présenté son premier album « +01 », dont « Confession » et « Cast a spell » ont connu un grand succès. L’année suivante, elle a publié son 2e opus intitulé « O2 ». Sa chanson phare est « One Day ».





Après trois autres disques, elle a sorti en 2006 son premier single et son 6e opus. L’année suivante, Park Hey-kyoung a présenté un sigle numérique « Rose » avec sa sœur Park So-yeon sous le nom de « Psycho Angel ». Il s’agit d’une reprise de la chanson du duo « April et May ». Elle a également participé aux bandes originales de quelques films et feuilletons, ainsi qu’à des comédies musicales. La chanteuse a sorti son 7e album « My Favorite » en 2009.





En février 2019, elle a présenté un nouveau single intitulé « Half » cinq ans après le dernier.





+01 (album, décembre 1999)

O2 (album, décembre 2000)

Feel Me (album, février 2002)

Seraphim (album, juin 2003)

5/5 (mini-album, janvier 2005)

Amaranth (album, mars 2006)

My Favorite (album, août 2009)

Half (single, février 2019)