« Kwon Sun-chan et les braves gens » de Lee Ki-ho

Extrait de l’émission :





* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Nous avons beaucoup réfléchi à une façon de nous entendre bien avec nos voisins dans ce monde chaotique où les conflits entre les gens se multiplient. Lee Ki-ho traite ce sujet sérieux dans un cadre fictionnel minutieusement construit avec une touche d’humour.









Le lendemain matin, je suis une nouvelle fois tombé sur ce type alors que j’allais au travail en voiture. J’ai vu des gens à l’arrêt de bus près de l’entrée du complexe résidentiel, tous tournés vers les barbelés installés au pied d’une montagne de l’autre côté de la rue. Une bâche bleue était tendue entre les deux pins qui se trouvaient sur le terrain négligé.





L’homme tenait deux grandes affiches collées sur un panneau de bois. Les lettres sur une des deux étaient trop petites, mais celles sur l’autre étaient bien lisibles :





« Je demande à M. Kim Seok-man de l’appartement 502 de l’immeuble 103 de me rendre mes sept millions de wons ! »





나는 차를 몰고 출근을 하다가 다시 그 남자를 만났다.

야산이 시작되는 버려진 땅 앞에는

소나무가 두 그루 있었는데,

그 나무들을 기둥 삼아 파란 천막이 지붕처럼 펼쳐져 있었다.

남자는 대자보 두 장을 합판에 붙여 들고 있었는데,

한 장은 글씨가 너무 작아 잘 보이지 않았지만

나머지 한 장은 똑똑히 읽을 수가 있었다.





103동 502호 김석만씨는 내가 입금한 돈 칠백만 원을 돌려주시오!









Le narrateur de cette histoire est un écrivain et professeur d’université, mais depuis plus d’un an, il n’arrive pas à écrire quoi que ce soit. Il se sent tout le temps en colère, va même jusqu’à frapper du poing les choses qui se trouvent autour de lui quand il est seul. Il ne comprend pas pourquoi il s’énerve autant et essaie de contrôler ses émotions en prenant souvent une grande respiration.









— Est-ce à cause de votre mère ? ai-je demandé, les mains dans les poches de mon blouson.

Il a détourné les yeux et baissé la tête.

— Mais non... a-t-il murmuré, pourquoi devrait-elle mourir à cause de moi... ?

A peine avait-il prononcé ces mots, j’ai sorti les mains des poches pour l’attraper par le col.

— Que voulez-vous dire, non ? Mais si ! ai-je crié. Vous pensez que votre mère est morte parce que vous étiez en retard avec l’argent !

— Non... a-t-il balbutié, c’est que... je n’avais que six millions de wons... j’ai dû travailler deux mois de plus... pour le reste...

Je n’écoutais pas ce qu’il disait.

— Laissez ces gens innocents ! Laissez-les tranquilles !





Pourquoi sommes-nous en colère contre des innocents ?





어머니 때문에 그래요?

나는 점퍼 주머니에 손을 넣은 채 말했다.

남자는 나를 쳐다보던 눈길을 거두고 다시 고개를 숙였다.

“아닌데요....어머니가 왜 나 때문에 죽어....”

남자가 거기까지 말했을 때,

나는 점퍼 주머니에서 손을 빼 그의 멱살을 잡았다.

당신이 늦어서 어머니가 그렇게 됐다고 생각하는 거잖아!

“아닌데요...돈이 육백만원 밖에 없어서... 두 달을 더 일해야 돼서...그렇게 된 건데요“

나는 남자의 말을 제대로 듣지도 않았다.

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 마요,

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 말라고!









Auteur :

Lee Ki-ho est né en 1972 à Wonju, dans la province de Gangwon. Il fait ses débuts avec la publication de « Bunny » dans la revue Hyundae Munhak ou Littérature contemporaine.