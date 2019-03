Festival de la fraise de Nonsan 2019

Le Festival de la fraise de Nonsan se tiendra du 20 au 24 mars dans cette ville située au centre de la Corée du Sud. Cette année, il sera organisé deux semaines plus tôt que d’habitude.





Cet événement a pour but de faire connaître la fraise de Nonsan qui a une qualité et un goût excellents, tout en permettant aux visiteurs de profiter des activités variées. La plus populaire est la cueillette de fraises dans une ferme. Elle est particulièrement appréciée par des touristes qui viennent en famille.





Ils pourront aussi déguster divers plats à base de fraises, non seulement des mets classiques comme le gâteau aux fraises, mais aussi le gâteau de riz avec des fraises ou même le bibimbap aux fraises qui est un mélange de riz, de viande de bœuf, de légumes et de fraises.





Date : du 20 au 24 mars 2019

Lieu : environs de la rivière de Nonsancheon à Nonsan

Site : http://www.nonsan.go.kr/nsfestival