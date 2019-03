« REborn », album spécial de Koyote





Koyote est un groupe de dance, comptant une chanteuse, Shin Ji, et deux rappeurs, Kim Jong-min et Bbaek Ga. Le trio a fait une entrée fracassante dans le paysage de la musique populaire sud-coréenne avec son premier album éponyme sorti en 1998.





Koyote a sorti un album spécial à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts. Intitulé « REborn », ce disque est composé de 12 pièces dont trois nouvelles chansons. Le reste est la reprise des plus grands hits de ce groupe mixte le plus ancien de la k-pop.





Parmi les chansons reprises, on peut trouver « Soonjung », qui peut être traduit par « Amour pur et fidèle ». Cette musique a littéralement inondé toutes les boîtes de nuit en 1998 en Corée du Sud.





Une autre chanson sortie l’année où la Corée du Sud a accueilli la Coupe du monde de football est intitulée « Sad Dream ». Elle était la musique parfaite pour fêter l’exploit de l’équipe sud-coréenne qualifiée pour les demi-finales.





Rappelons que le trio était composé à l’origine de Shin Ji, Kim Gu et Cha Seung-min. Dès le 3e album, ce dernier a été remplacé par Kim Jong-min. Le changement continue pour le 4e et le 5e opus. C’est à partir du 6e disque que Koyote regroupe les membres actuels, à savoir Shin Ji, Kim Jong-min et Bbaek Ga.