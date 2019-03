Un Bel Esprit (11) 무슨 뜻이야?

*Dialogue de la onzième semaine

이건명: 묻고 싶은 게 있어서 왔다. 무슨 뜻이냐?

Lee Gun-myeong :Je suis venu parce que je voulais te demander quelque chose. Qu’est-ce que tu as voulu dire ?

이해하겠다는 말, 내 마음을 이해하겠다는 말.

Quand tu as dit que tu comprenais, que tu comprenais ce que je ressens.

무슨 뜻이야?

Qu’est-ce que tu as voulu dire par là ?

이영오: 혹시 가장 아끼는 사람을 잃을지도 모른다는 아주 두려운 마음.

Lee Young-oh : La grande peur qu’on peut ressentir en craignant de perdre la personne qui est la plus précieuse pour soi.

*Expression à retenir

무슨: déterminant interrogatif, quoi, quel, qu’est-ce que

→ 무슨 일이에요? Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?

뜻: nom, le sens, la signification

→ 단어 뜻 Le sens d’un mot

→ 무슨 뜻이야? Qu’est-ce que ça veut dire ?

Qu’est-ce que tu as voulu dire par là ?





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

Le docteur 이영오 prend le risque de donner son 폐, son poumon à la policière 계진성. L’intervention est illégale mais le Bel Esprit est prêt à mettre sa vie en danger pour la survie de la jeune femme et c’est le chirurgien-cardiologue 현석주 qui réalisera la greffe. Heureusement, tout se déroule bien et la vie des deux patients n’est pas en danger. Il reste toutefois que le neuro-chirugien 이영오 risque de se faire renvoyer de l’hôpital pour faute grave et qu’il ne puisse plus jamais exercer.





À retenir

- Le verbe demander 묻다

- Le verbe auxiliaire de souhait 싶다 vouloir et sa construction, radical du verbe + 고 + 싶다

- La construction du passé avec le suffixe 은/ㄴ

- Le verbe venir 오다 et sa construction au passé, 왔다

- La forme contractée de 것-이, 게, la chose

- Le suffixe de terminaison interrogatif 냐 utilisé envers quelqu’un d’égal ou d’inférieur

- Le verbe comprendre 이해하다

- Le langage, le mot, la parole 말

- Le possessif 내mon, ma, mes

- L’esprit, le cœur 마음

- Explication de l’expression de la semaine 무슨 뜻이야?

- L’adverbe 혹시 si, au cas où

- Le superlatif, le plus, la plus 가장

- Le verbe 아끼다 avoir beaucoup d’affection pour quelqu’un, aimer quelqu’un

- La personne 사람

- Le verbe perdre 잃다

- Le verbe 모르다 ne pas savoir, ignorer

- L’adverbe très, extrêmement 아주

- L’adjectif avoir peur 두렵다





Répétition de l’expression de la semaine

Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce que tu as voulu dire par là ?

무슨 뜻이야?