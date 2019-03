Des titres marquants jouent un rôle crucial dans la vente de chansons

ⓒ Getty Images Bank

De plus en plus d’artistes cherchent à nommer leur chanson de manière originale pour se démarquer des autres. Parfois, les chansons dont les titres et paroles sont insolites se vendent plus que celles bien structurées.





En effet, certaines chansons dotées d’une belle mélodie n’arrivent pas à attirer l’audience car on ne trouve aucune particularité intéressante dans leurs paroles. Au contraire, on trouve des hits dont le succès doit principalement à leurs paroles accrocheuses.





Par exemple, Haeun a réussi à faire parler de lui grâce au titre de sa chanson pas comme les autres. Intitulée « Shin Yong-jae », cette ballade parle d’un homme qui chante comme Shin Yong-jae dans l’espoir que revienne son ex-copine, fan du membre du groupe 4MEN.





En utilisant le nom du jeune vocaliste pour le titre de sa ballade, Haeun a réussi à se faire connaître auprès du grand public. Et sa chanson sortie en décembre dernier figure toujours en haut du classement.





Cet exemple montre que l’originalité dans l’écriture des titres ou des textes va être pris de plus en plus au sérieux dans l’industrie musicale.