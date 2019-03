Festival de la route de mer miraculeuse de Jindo 2019

Le Festival de la route de mer miraculeuse de Jindo sera organisé du 21 au 24 avril sur cette île située dans le sud-ouest du pays.





La mer s’ouvre là-bas deux fois par an pour donner lieu à une voie de 2,8 km de long et de 40 m de large au milieu des eaux. Ce phénomène naturel dû au flux et au reflux de la mer dure environ une heure.





Chaque année, plus d’un million de touristes sud-coréens comme étrangers s’y rendent pour observer ce spectacle. La moitié d’entre eux y viennent pendant la période du festival.





Dans le cadre de cette fête, la municipalité de Jindo proposera divers spectacles de musique et de théâtre folkloriques coréens. Les visiteurs pourront également assister au défilé de porteurs de torches enflammées et aux spectacles donnés par des troupes artistiques et culturelles de la région.





Date : du 21 au 24 mars 2019

Lieu : Gogun-myeon sur l’île de Jindo

Site : http://tour.jindo.go.kr