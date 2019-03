Un revenu brut par habitant supérieur à 30 000 dollars en 2018

© YONHAP News

La Corée du Sud est entrée dans un nouvel âge du revenu par habitant en passant la barre des 30 000 dollars américains. Le 5 mars dernier, la Banque de Corée a annoncé qu’en 2018, le revenu national brut(RNB) du pays avait augmenté de 5,4 % pour atteindre les 31 349 dollars par tête. Un cap important a donc été franchi puisque celui-ci indique que la nation est désormais dans la catégorie des économies avancées ou développées.

Malgré cette réussite, il est encore toutefois trop tôt pour se réjouir. Car dans la réalité, la croissance et l’augmentation du revenu par habitant ne sont pas vraiment ressenties par la grande majorité de la population.

En fait, le chiffre du RNB comprend aussi bien les revenus du gouvernement et ceux des entreprises que ceux des ménages. Ce qui veut dire que si les gens n’en profitent pas, ce sont les grandes entreprises et les gros revenus qui sont les principaux bénéficiaires. Les chiffres soulignent d’ailleurs ce phénomène. Au 4e trimestre de l’année 2018, le revenu mensuel nominal des ménages de la tranche inférieure de 20 % a diminué de 17,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. En revanche, celui de la tranche supérieure de 20 % a augmenté de 10,4 % sur un an. Cela signifie donc qu’une majorité de gens ne sont pas mieux lotis qu’avant, pire les bénéfices de la croissance restent concentrés sur les plus riches.