Dénucléarisation de la Corée du Nord : énormes différences de positions entre Pyongyang et Washington

Il y a toujours un gouffre entre les positions américaines et nord-coréennes au sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Lundi 11 mars, en contradiction apparente avec de précédentes déclarations faites quelques semaines plus tôt, le négociateur nucléaire américain Steve Biegun a déclaré que Washington voulait passer un « big deal », c’est à dire un accord complet – plutôt que d’adopter une méthode « pas à pas » faite d’une série de compromis plus modestes, comme l’exige la Corée du Nord. Ces remarques sont plus ou moins les mêmes que celles de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump. Pyongyang de son côté exige une approche par étapes.





Lors du deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen à Hanoi, Donald Trump a rejeté la proposition nord-coréenne, qui consistait à démanteler le site nucléaire de Yongbyon en échange de l’allègement de la plus grande partie des sanctions votées par le Conseil de sécurité de l’ONU en 2016 et 2017. Ce que Washington demande à présent, c'est le démantèlement de toutes les armes de destruction massives nord-coréennes, y compris celles biologiques et bactériologiques, en échange de l'allégement des sanctions.





« L’administration américaine ne dispose pas de beaucoup de mesures possibles à prendre, en contrepartie des différentes phases de démantèlement nucléaire nord-coréen. Si Washington avait accepté de lever les cinq derniers trains de sanctions en échange de la fermeture de Yongbyon, comme demandé par Kim Jong-un à Hanoi, il lui aurait fallu trouver d'autres contreparties à offrir en échange du reste du programme nucléaire nord-coréen. Mais les États-Unis n'ont qu'un nombre limité d'option à leur disposition. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas accepter une approche pas à pas », estime Park Won-gon, professeur de relations internationales à l’université Internationale Handong. Il nous offre son analyse.