L’agriculture en Corée du Nord

Comment vivent et travaillent les paysans de Corée du Nord ? L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants de l’économie nord-coréenne : l’agriculture, la pêche et l’industrie forestière représentaient 22,3% du produit intérieur brut en 2016, selon les estimations de la Banque de Corée (du Sud). L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture comptait 2,93 millions de Nord-Coréens travaillant la terre en 2014. Cela représente près de 12% de la population.





Mais les infrastructures agricoles au Nord restent encore très peu développées : les systèmes d’irrigation sont insuffisants, les engrais manquent. Conséquence : la productivité reste faible. Les récoltes en 2018 ont été les pires depuis dix ans, selon l’ONU. Et les nombreux efforts du régime pour mobiliser sa population à travers des« batailles agricoles » ne suffisent pas. Chung Eun-chan, professeur à l’institut coréen pour la réunification, explique l’évolution du système agricole nord-coréen et les défis qu’il rencontre.