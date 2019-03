Shin Young-ok, soprano décorée de l’Ordre du mérite de la culture

ⓒ YONHAP News

La semaine dernière, nous vous présentions Cho Sumi, une soprano à la voix d’or. Cette semaine, nous allons faire le portrait d’une autre voix un peu moins connue mais tout aussi belle ! Il s’agit de Shin Young-ok.





Shin est une soprano coloratura connue pour son interprétation du répertoire bel canto. Elle a obtenu son bachelor et son master dans la très célèbre Julliard School de New York, qui est, ce n’est un secret pour personne, l’école de nombreux grands musiciens.





Depuis 1991, l’artiste apparaît régulièrement au Metropolitan Opera. Elle a interprété des rôles tels que Gilda dans Rigoletto, Zerlina dans Don Giovanni, Elvira dans I Puritani, Oscar dans Un Ballo in Maschera et Adina dans l’Elisir d’Amore, entre autres.





La soprano est polyglotte et parle aussi le français. Elle a remporté de nombreux prix majoritairement aux Etats-Unis où elle a mené une grande partie de sa carrière, mais aussi en Corée du Sud. En 1883, elle remporte son premier trophée à l’Aspen Vocal Competition. Sept ans plus tard, Shin décroche l’audition du Metropolitan Opera National Council, et c’est là-bas qu’elle jouera la plupart de ses rôles. En 1995, elle est décorée de l’Ordre sud-coréen du mérite de la culture.





Shin Young-ok estime que la musique est la nourriture de l’esprit, sa source d’énergie et que bien qu’écoutée avec les oreilles, elle est absorbée par tout son corps, telle de la bonne nourriture.