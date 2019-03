Tournée européenne d’ATEEZ : toutes les places sont vendues

Le boys band « ATEEZ » se lancera en tournée européenne en avril. Toutes les places sont déjà vendues. Cette nouvelle est d’autant plus étonnante que ce groupe de huit jeunes garçons a fait ses débuts il y a à peine cinq mois.





Intitulée « THE EXPEDITION TOUR IN EUROPE », cette tournée comprend au total dix spectacles. ATEEZ se produira entre le 3 et le 21 avril dans dix villes européennes dont Londres, Lisbonne, Paris, Berlin, Amsterdam et Milan.