IMFACT se produira pour la première fois sur le Vieux continent en avril

Le boys band IMFACT se lancera lui aussi en tournée européenne le mois prochain. Selon son agence « Star Empire », le quintet se produira entre le 13 et le 21 avril dans six villes européennes, à savoir Madrid, Amsterdam, Cologne, Varsovie, Berlin et Athènes.





Ce qui attire surtout l’attention, c’est leur halte à Athènes. Car il s’agit du premier concert donné par un artiste sud-coréen dans la capitale grecque.





A travers ce périple européen, IMFACT espère se faire un nom en tant que groupe de k-pop de la nouvelle génération. Rappelons que ce boys band, qui a fait ses débuts en janvier 2016, a sorti trois mini-albums dont le plus récent remonte au 24 janvier.