Le boys band SF9 relance sa tournée mondiale « UNLIMITED »

SF9 est de retour après un an et cinq mois d’absence sur scène. Selon son agence FNC Entertainment, le boys band sud-coréen repartira à la rencontre de ses fans en dehors de son pays.





Comme le titre « UNLIMITED » nous laisse entendre, cette tournée s’annonce très ambitieuse. La tournée reprendra d’abord en Amérique du Nord, avec des passages à Chicago, New York, Atlanta et Los Angeles.





Elle sera suivie par des concerts sur le Vieux continent. Le coup d’envoi de la tournée européenne sera donné à Moscou en Russie, et se poursuivra à Varsovie, à Berlin et à Amsterdam. Les neuf garçons arriveront enfin à Paris pour le plus grand plaisir de nos auditeurs français avant de terminer leur tournée à Londres.