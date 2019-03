Lee Jun-ho du groupe 2PM montera seul sur scène à Séoul

Date : les 23 et 24 mars 2019

Lieu : Olympic Hall à Séoul





Lee Jun-ho, acteur et membre du boys band 2PM, se produira les 23 et 24 mars à l’Olympic Hall dans la capitale sud-coréenne.





Intitulé « JUNO THE BEST », ce concert mettra en avant le talent musical de cet artiste très actif non seulement sur scène mais aussi derrière la caméra.





Dans le teaser dévoilé par son agence JYP Entertainment, Jun-ho, qui a fait ses débuts avec le premier album de 2PM intitulé « Hottest time of the day », remercie ses fans qui lui ont permis de vivre le moment le plus fort de sa vie.





Rappelons que son deuxième album solo « TWO » est sorti le 25 janvier, le jour de son anniversaire.