« Just Me », premier album solo de Kang Min-kyung

Kang Min-kyung chante dans le groupe « Davichi » qu’elle a formé avec Lee Hae-ri il y a plus de 11 ans. Il s’agit du duo féminin le plus ancien et le plus important de la k-pop.





Le nom du duo dérive des mots coréens « da vichi » qui signifient « brillant sur tout », ce qui illustre leur désir de répandre leur voix dans le monde entier.





Après avoir publié leur 1er album « Amaranth » en janvier 2008, les deux chanteuses ont présenté leur deuxième opus officiel intitulé « Mystic Ballad » en 2013.





En 2018, l’année où Davichi a célébré ses 10 ans d’activités musicales, le duo a sorti son troisième album de studio « &10 ». Au-delà des trois disques officiels, le groupe a présenté au total cinq mini-albums et participé à diverses bandes originales de séries télévisées sud-coréennes.





Rappelons que Lee Hae-ri a déjà lancé sa carrière solo avec son premier mini-album sorti en 2017. Aujourd’hui, c’est au tour de Kang Min-kyung de relever à elle seule le défi.





Intitulé « Just Me », l’album sorti le 27 février dernier comporte au total cinq ballades, dont quatre signées par la jeune chanteuse.