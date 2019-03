Salon de Mapo I 2019

Le Centre d’arts de Mapo à Séoul lancera le 27 mars l’édition 2019 de sa série « Salon de Mapo I »





Il s’agit d’un programme proposé tous les lundis des mois impairs qui permet à 50 spectateurs d’apprécier l’interprétation des musiciens en communiant avec eux dans une petite salle.





Le premier concert de cette édition sera exécuté par le quatuor Prelude. Depuis sa création en 2003, le groupe de jazz a sorti dix opus, dont deux albums projet. Reconnu comme l’un des groupes de jazz les plus talentueux en Corée du Sud, il ne cesse de faire divers essais sur la musique à la recherche de nouveautés.





Lors de cette représentation, il jouera une musique légère et joyeuse à l’approche du printemps, y compris de célèbres bandes-originales de films tels que « Everyone says I love you », « Si tu vois ma mère », « When you wish upon a star » et « Howl’s moving castle », entre autres.





Date : le 27 mars 2019

Lieu : Centre d’arts de Mapo à Séoul

Site : http://www.mapoartcenter.or.kr