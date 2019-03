Le Ballet national de Corée démarre la saison 2019 par un programme intitulé « Danse dans la musique ».





Il s’agit d’un gala de sept pièces dont « Giselle », « Mata Hari », « Legend » du chorégraphe John Cranko, et « The Road » du chorégraphe et ancien premier danseur de cette troupe, Kim Yong-geol.





Les spectateurs pourront apprécier à la fois le ballet et la musique interprétée en live. Le pianiste Jo Jae-hyeok, qui était le directeur artistique de l’édition 2017 du programme, jouera du piano et de l’orgue. Le violoncelliste Song Yeong-hun se produira à ses côtés.





Lors du spectacle, le premier danseur Lee Yeong-cheol qui présentera une nouvelle pièce qu’il a chorégraphiée montera sur la scène du LG Arts Center pour donner des explications aux spectateurs.





Date : du 29 au 31 mars 2019

Lieu : LG Arts Center à Séoul

Site : http://www.lgart.com/