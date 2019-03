Le spectacle non-verbal « Fly-Pan » sera joué du 30 mars au 21 avril au Concert Hall de l’université Kyungsung à Busan.





Cette pièce combine une histoire dynamique et joyeuse, la musique traditionnelle coréenne, le rock, les acrobaties et les arts martiaux. Les performances dynamiques des acteurs et les rythmes de percussions enjoués procureront du plaisir aux spectateurs.





L’histoire se déroule autour d’un restaurant coréen en Russie. Son livreur, qui transporte des plats commandés, se heurte à un membre de la mafia, qui porte un sac rempli de fonds illicites. Comme par hasard, leurs sacs se ressemblent parfaitement. Et chacun emporte celui de l’autre par erreur.





Date : du 30 mars au 21 avril 2019

Lieu : Concert Hall de l’université Kyungsung à Busan