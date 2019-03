Funzin : des solutions pour tous les problèmes de fréquences

© Funzin

La société sud-coréenne Funzin est une société de développement de logiciels. Parmi les nombreux fabricants de machines ou de systèmes liés aux technologies de l’information, celle-ci se concentre principalement sur le développement de logiciels ou de solutions informatiques de résolutions d’interférences de fréquences.





Son premier logiciel à avoir attiré l’attention de l’industrie est « Ocelot », une solution conçue pour mesurer et analyser des radiofréquences pour les télécommunications mobiles. En 2013, le secteur des télécommunications mobiles de Corée du Sud a dû faire face à des problèmes d’interférences de fréquences dans les bandes de 900 mégahertz. Alors que les opérateurs de téléphonie mobile et les instituts de recherche locaux avaient de grosses difficultés à trouver la cause exacte du problème, Funzin a été capable d’en trouver la source avec son équipement et de le résoudre correctement.





Cette technologie est importante puisqu’avec le développement de la 5G, les risques d’interférences de fréquences ont augmenté. Car toute défaillance du réseau 5G ne déconnectera pas simplement les appels téléphoniques, mais également perturbera les machines, les réseaux de trafic et la plupart des systèmes industriels en marche.