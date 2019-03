Le « faux chic »

© Getty Images Bank

Avez-vous déjà entendu parler de l’expression de « faux chic » ? En fait, avec l’arrivée des « faux haut de gamme » ou encore des « faux ou fake chic », les soi-disant faux produits attirent de plus en plus l’attention. Les « fake chic » font référence à des produits de substitution qui ont l’air mieux que les originaux ou les authentiques. Petite précision : on parle ici de produits qui ne contiennent pas certains matériaux ou produits originaux et non de vulgaires contrefaçons.





Il y a encore quelques années, les consommateurs avaient plutôt une image négative de ce genre de produits tels que les faux cuirs. Mais depuis peu, tout a changé ou presque. Au contraire même, de plus en plus de gens sont prêts à adopter ce gendre de produits. En effet, nombreux sont ceux à accorder une attention particulière, par exemple, au cuir et à la fourrure artificiels car, pour eux, confectionner des vêtements ou des accessoires avec de vraie peau ou fourrure est une forme de violence faite aux animaux. Aussi préfèrent-ils opter pour des faux. Et certains faux sont de grande qualité, au point de valoir quelque fois plus que de vrais, c’est le cas notamment des vêtements de marque en fourrure.





Cette tendance est également montée sur les podiums. Lors de la Fashion Week de Londres, l’un des quatre plus grands événements de la mode au monde, la fourrure a cessé d’être utilisée dans l’habillement l’année dernière. Ce n’est pas tout. D’autres secteurs sont aussi touchés par ce phénomène. L’industrie alimentaire, par exemple, a vu se développer un marché de la viande végétarienne, notamment avec de la viande de soja. Il y a aussi les œufs artificiels qui sont présentés comme un excellent exemple de substitution pour le bien-être des animaux, compte tenu des mauvaises conditions de reproduction dans lesquelles vivent les poulets de batterie.





Ainsi faut-il donc s’attendre dans les mois ou les années à voir venir une rébellion de faux produits de valeur qui coûteront bien plus chers que leurs vis-à-vis authentiques.