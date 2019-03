Premier bilan des dernières mesures immobilières du gouvernement

© YONHAP News

Cela fait maintenant un peu plus de six mois que le gouvernement a dévoilé sa dernière série de mesures immobilières. Ces mesures ont été instaurées pour éviter la formation d’une bulle immobilière, ou du moins son éclatement. Et depuis, cette nouvelle réglementation très stricte caractérisée par des règles de prêt plus sévères et des avantages fiscaux réduits a, semble-t-il, apaisé le marché de la pierre. Pour le gouvernement, c’est une victoire car la situation était devenue extrêmement délicate et difficile à gérer. Cependant le gros point noir aujourd’hui, c’est que les ventes entre particuliers se sont contractées fortement, et que maintenant le marché est presque complètement à l’arrêt.





Les spécialistes préfèrent d’ailleurs rester prudents et dire qu’il est encore trop tôt pour conclure à la stabilité du marché. Car dans les faits, depuis les mesures prises en septembre, bien que les prix de certains appartements aient chuté de plusieurs centaines de millions de wons, ce sont surtout ceux dans les quartiers très spéculatifs qui ont été affectés.





Parallèlement à cela, de plus en plus d’acheteurs potentiels préfèrent attendre des baisses plus importantes. Ce qui impacte également le secteur de la location. Car quand les prix à la vente baissent, ceux de la location suivent le pas, et pour les propriétaires qui se sont endettés pour acheter un logement à louer, cela peut les mettre financièrement dans le rouge.