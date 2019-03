Les voyages de longue durée gagnent en popularité en Chine

ⓒ Getty Images Bank

D’après le journal hongkongais South China Morning Post, les voyages de longue durée à l’étranger gagnent en popularité chez les classes moyennes chinoises. Par exemple, certaines familles partent en Thaïlande pendant un mois et envoient leurs enfants dans une école internationale sur place.





Ce phénomène est dû à plusieurs raisons. D’abord, le mécontentement des habitants de l’empire du Milieu à l’égard de leur pays. On peut évoquer notamment la pollution atmosphérique, l’insécurité alimentaire et des médicaments ainsi que le régime politique qui vire à l’autoritarisme.





Ensuite, l’immigration est devenue plus compliquée avec les contrôles par l’Etat sur la fuite des capitaux à l’étranger et les politiques anti-migrants de Donald Trump. Enfin, la délivrance de visas est plus facile et le prix des vols a baissé.





Les touristes chinois ont dépensé l’année dernière 120 milliards de dollars à l’étranger et une partie considérable semble provenir de ce nouveau type de voyage.