Jung Jae-young : Robinson de Bamseom et ami des zombies

ⓒOUTER Korea

L'acteur Jung Jae-young vient de rempiler avec « The Odd Family : Zombies on Sale » dans un de ses meilleurs rôles depuis « Castaway on the Moon » en 2009 où il jouait un suicidaire paumé par erreur sur l'îlot de Bamseom en plein milieu du fleuve Han qui traverse Séoul. Cette fois, encore dans le genre de la comédie, il se fait l'ami intéressé (et spécialiste du saut coup de pied) d'un zombie mangeur de choux. Qui est donc Jung Jae-young ?





*Lents débuts sans télévision

Ses débuts sont relativement lents. Il a une carrière « à l'ancienne » fait de petits rôles sans l'appui du « fashion modeling », de la pub ou des séries télévisées. On l'aperçoit dans nombre de films notoires des années 1990 : « Green Fish » du jeune Lee Chang-dong, « Push, Push ! » du regretté Park Chul- su , « The Quiet Family » premier film du jeune Kim Jee-woon en 1998. Mais ce n'est qu'en 2004 avec la comédie romantique « Someone Special » de Jang Jin que Jung Jae-young va passer au premier plan. Il y joue le rôle d'un joueur de base-ball à la recherche désespérée de l'amour avant de mourir d'une tumeur. Le film rafle plusieurs prix locaux .





* La descente vers la Lune

En 2005, Jung enchaîne avec un des plus grands succès de l'époque : « Welcome to Dongmakol » avec plus de 6 millions d'entrées. Il y joue un soldat nord-coréen qui se lie d'amitié avec un sud-Coréen et un Américain. La scène où il défèque dans les près aux côtés de son alter-ego sudiste est le clou du film. Il va ensuite se voir en haut de l'affiche mais avec une série de comédies sans ambitions, citons : « Wedding Campaign » ou « My Captain, Mister Underground ». Il reste lié aux films d'action dans lesquels il joue les gros bras avec « Rightous Ties » et le décevant « Public Enemy Returns ». Sa carrière est à deux doigts de s'effondrer quand il joue dans la production de Kang Woo-suk « The Divine Weapon », un film fantastique en costumes qui tente de surfer sur la vague des « heritage films » anti-chinois. Le flop est dur, surtout pour Jung qui y tenait le premier rôle, mais voilà que son « suicide » va le voir tomber sur son meilleur rôle dans « Casteway on the Moon ».





*Le premier Robinson coréen

Jung a l'énorme chance d'incarner le premier Robinson coréen, paumé sur une île déserte en plein fleuve Han. « Castaway on the Moon » est une fable anti- conformiste , écolo et romantique qui va faire le tour des festivals internationaux. Le côté à la fois comique et bourru du mètre quatre-vingt de Jung Jae-young fait mouche. Le film et l'acteur sont couverts de prix et, même si le box office en salle n'est pas faramineux, les ventes internationales en DVD et VOD sont conséquentes. Nous sommes en 2009, et Jung n'a toujours pas fait de sitcoms pour la télé. Il persiste au cinéma avec des rôles entre comédie et action. Kang Woo-suk continue à le faire déprimer dans des thrillers à demi ratés comme « Moss » en 2010 et « Glove » en 2011. Il est même la co-star, aux côtés, de Jeon Do-yeon de « Countdown » qui sera un autre échec. Même si « Confession of a Murderer » de Jung Byun-il en 2012 ne marche pas trop mal, c'est surtout Hong Sang-soo qui permet à Jung Jae-young de se maintenir à niveau.





*Hong Sang-soo et « zombie-friendly »