Les mélodies folkloriques de l’île de Jeju

Le printemps est traditionnellement la saison des travaux agricoles durant laquelle les agriculteurs du pays du Matin clair commencent à battre le sol, fertiliser la terre, labourer les champs et planter des graines. Même avec l’aide des machines, l’agriculture nécessite beaucoup d’efforts de nos jours encore. Sur l’île de Jeju, il existe une étape supplémentaire. Cette île est couverte de roches et de terres volcaniques qui sont incapables de retenir l’eau, et donc impropres à la culture du riz. Les champs de Jeju sont souvent entourés de murs faits avec des roches pour que les graines ne soient pas emportées par les vents violents et secs du printemps. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les agriculteurs d’autrefois faisaient appel aux chevaux et aux bœufs afin de fouler la terre.





Le processus du foulage des champs dure environ 15 jours. S’il pleut après, le sol durcira trop et empêchera les graines de germer ou de prendre racine, gâchant ainsi les travaux de toute l’année. Alors que l’île de Jeju est connue pour la beauté de ses paysages, ses conditions géographiques et climatiques rendaient la vie de ses habitants d’autrefois difficile. Mais la dureté de la vie n’a pas pu les dissuader de créer et développer leur propre culture, en particulier les chansons folkloriques. Bien que ces mélodies aient été largement influencées par celles du continent, les dialectes de Jeju et les histoires vécues par les habitants en ont fait une tradition musicale unique.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Le chant du foulage des champs » interprété notamment par Kim Ju-ok

2. « Monts, rivières, plantes et arbres » nouvellement arrangé par Cho Yong-bae et interprété au chant par Kang Kwon-sun

3. Une adaptation moderne de « Neoyeong Nayeong » ou « Toi et moi » interprétée par Chung Ang Culture Band One