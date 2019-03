Vers une reprise de la confrontation entre Corée du Nord et Etats-Unis ?

© YONHAP News

Depuis l’échec du sommet de Hanoi, fin février, le bras de fer entre la Corée du Nord et les Etats-Unis s’intensifie. Pyongyang menace de mettre fin aux pourparlers nucléaires, tandis que Washington campe sur ses positions et martèle que son adversaire doit dénucléariser complètement et de façon vérifiable avant tout allègement des sanctions. Mais en dépit de cette confrontation, les deux opposants continuent de souligner l’importance du dialogue. Une tactique de la carotte et du bâton ?





« Lors d’une conférence de presse organisée à Pyongyang la semaine dernière, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a déclaré que son pays pourrait envisager de suspendre les négociations de dénucléarisation avec les Etats-Unis. Elle a accusé ces derniers d’avoir des exigences « dignes de gangsters », ce qui semble faire référence aux demandes de Washington, qui veut une dénucléarisation complète... ce qui inclut le démantèlement du site nucléaire de Yongbyon, et bien davantage. Choe Son-hui a assuré que le régime n’allait jamais entamer des négociations de ce type. Mais il faut remarquer qu’elle a utilisé l’expression « envisager de suspendre » plutôt que « décider de suspendre ». Elle semble ainsi demander aux Etats-Unis de revoir leurs exigences. Elle a aussi déclaré que l’entente entre dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump était « mystérieusement merveilleuse »... ce qui laisse aussi un espace au dialogue »,explique Jung Dae-jin. Il est chercheur à l’Institut Ajou pour la Réunification. Analyse.