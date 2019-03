Travailler en Corée du Nord

© KBS

Quelles sont les conditions de travail en Corée du Nord ? A quoi ressemble le marché de l’emploi au nord du 38e parallèle ?





L’article 70 de la Constitution nord-coréenne stipule que chaque citoyen peut choisir son occupation en fonction de ses souhaits et de ses capacités. Mais la réalité est très différente : c’est le parti et divers organisations administrative qui choisissent à la place de chaque individu... en fonction, non pas de ses talents ou de ses désirs, mais selon sa classification socio-idéologique. Il est donc impossible de changer librement d’emploi. En fait, la majorité des Nord-Coréens gardent toute leur vie le travail qui leur a été imposé dans leur jeunesse.





Mais l’effondrement de l’économie nord-coréenne dans les années 90 et le développement des marchés privés qui s’est ensuivi ont complètement changé la donne.... Cha Mun-seok, professeur à l’Institut pour l’éducation sur la réunification, nous fait le récit de ces évolutions.