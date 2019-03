Les bonnes adresses à Séoul pour déguster des plats d’ici et d’ailleurs

ⓒ YONHAP News

C’est la fête des papilles cette semaine puisque nous partons à la découverte des échoppes ou restaurants originaux, dépaysants, emblématiques et souvent bon marché qui contribuent à donner du caractère aux différents quartiers de Séoul.





Comme vous allez le découvrir, on trouve absolument de tout dans la capitale sud-coréenne. Des plats traditionnels savourés sur le pouce au milieu des allées bouillonnantes des marchés, jusqu’aux restaurants du monde entier dont l’authenticité ravit sud-Coréens et expatriés, en passant par des food trucks toujours plus innovants, il existe 1 001 façons de se régaler.





ⓒ KBS

Au menu de ce numéro, nous allons d’abord vous présenter des valeurs sûres qui demeurent incontournables pour tous les gourmands qui viennent visiter le pays du Matin clair : le marché de Gwangjang et le marché aux poissons de Noryangjin. Nous nous rendrons ensuite à Dongdaemun, le quartier de la mode où l’on peut trouver de nombreux restaurant chinois, russes ou encore uzbek, et à Itaewon, le lieu le plus cosmopolite de la capitale, pour profiter de saveurs venues des quatre coins du globe.





ⓒ YONHAP News

Ensuite, nous flânerons au gré des nombreux stands qui jalonnent les artères touristiques et commerçantes de Myeong-dong puis des food trucks longeant le fleuve Han. Enfin, nous vous présenterons deux véritables institutions situées en plein cœur de Séoul qui proposent des spécialités délicieuses et bon marché à savourer entre deux visites.