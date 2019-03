Mathias Coureur rejoint le Seongnam FC

Arrivé depuis peu en Corée du Sud pour rejoindre le club de football de première division de Seongnam, Mathias Coureur a accepté de nous recevoir pour un entretien. Âgé de 31 ans, il a prêté son talent à de nombreux clubs étrangers avant d’atterrir au pays du Matin clair. Pendant cette rencontre, le sportif français nous explique pourquoi il a choisi d’accepter l’offre de l’entraîneur sud-coréen.





ⓒ Fournie par Mathias Coureur

Jouer dans une équipe asiatique est une grande première pour notre globe-trotteur. Car oui, son métier de footballeur l’a amené à devenir un véritable voyageur grâce aux contrats qui lui sont proposés hors de l’hexagone. Ce n’était pourtant pas ce qu’il s’attendait à faire, le football étant son unique passion ; parcourir le monde fait maintenant partie de sa vie.





ⓒ Prise par Amélie Brissaud

Quand il ne joue pas, Mathias se rend dans la capitale et en profite pour découvrir le paysage et la gastronomie qui s’offrent à lui. Il ne cache pas son émerveillement face à cette sauce savoureuse qu’il a découverte, la célèbre sauce ssamjang, servie sur les tables de barbecues. Apprenez-en plus sur notre invité en écoutant notre entretien !