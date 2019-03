Ma Vie Dorée (1) 웬일이래?

*Dialogue de la onzième semaine

서지수: 응, 언니야. 웬일이래? 웬일로 해 있을 때 퇴근이야?

Seo Ji-soo : Uh, eonni. Qu’est-ce qui se passe ? Pour quelle raison tu as quitté le bureau alors qu’il fait encore jour ?

서지안: 양대리님이 일찍 퇴근하라고 큰 선심 써주셔서.

Seo Ji-an : C’est parce que mon chef, monsieur Yang, m’a dit de rentrer tôt par générosité.

*Expression à retenir

웬: déterminant, quel, pourquoi, comment, qu’est-ce que c’est que...

→ 웬 말이 그렇게 많아? Pourquoi est-ce que tu parles autant ?

일: nom, travail, affaires, circonstances, problème, question, chose...

→ 중요한 일 un travail important

이다: copule qui s’ajoute directement à l’attribut qui est un nom, un pronom,

être, c’est

→ 여기가 우리 집이에요. Ici, c’est notre maison.

-래: suffixe qui indique l’étonnement

→ 왜 이래? Pourquoi tu es comme ça ?

→ 웬일이래? Qu’est-ce qui se passe ?





*Vendredi 8 mars

Explication du titre de la nouvelle série 황금빛 내 인생

- Le titre du drama 황금빛 내 인생 Ma Vie Dorée

- Jaune 황

- L’or 금

- La lumière du jour, les rayons du soleil, la lueur 빛

- Mon, ma, mes 내 (la contraction de 나 je + 의de)





Introduction de l’histoire

Seo Tae-soo (서태수) est marié et a quatre grands enfants, deux garçons et deux filles. L’aîné s’appelle 지태, ensuite ce sont deux sœurs jumelles, 지수 et 지안, et enfin le cadet, 지호. Ils habitent tous sous le même toit. Autrefois, la famille vivait dans l’aisance, mais les affaires du père de famille se sont effondrées et les conditions de vie sont devenues beaucoup plus difficiles. Néanmoins, un bonheur apparent semble régner sur la famille, même si individuellement, la vie au quotidien n’est pas toujours facile. 지수 et 지안 qui ont toutes deux 28 ans sont très proches, même si leurs tempéraments sont assez différents. 지수 vit au jour le jour, ne désirant faire que ce qu’elle aime. Quant à 지안, elle fait tout pour trouver un bon travail qui lui fera gagner de l’argent…









À retenir

- Une appellation uniquement utilisée entre filles et envers une femme plus

âgée eonni 언니, grande sœur, sœur aînée

- Explication de l’expression de la semaine 웬일이래?

- Le soleil 해

- Le verbe d’existence y avoir, exister 있다

- Le verbe quitter le bureau, rentrer du bureau 퇴근하다

- Le titre professionnel 대리 chef en second

- Le suffixe honorifique 님

- L’adverbe tôt, de bonne heure 일찍

- La particule -라고 qui marque le discours indirect

- L’adjectif être grand, être important 크다

- Quelqu’un qui a bon coeur, la bonté 선심





Répétition de l’expression de la semaine

Qu’est-ce qui se passe ?

웬일이래?