Le séisme de Pohang est dû à l’activité d’une centrale géothermique

Le tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 qui s'est produit à Pohang en 2017 est dû à l'activité d'une centrale géothermique située à proximité. C'est la conclusion de l'enquête menée par une équipe de chercheurs pour identifier la cause du deuxième séisme le plus puissant jamais enregistré en Corée du Sud. L'équipe composée de chercheurs sud-coréens et étrangers a publié mercredi les résultats de ses investigations menées pendant un an.





Après le tremblement de terre survenu le 15 novembre 2017 dans cette ville du sud-est du pays, certains experts avaient déjà pointé du doigt une centrale géothermique comme responsable. Pour déterminer sa cause exacte, le gouvernement avait mis sur pied une équipe d'enquête en mars 2018. Un an après, les chercheurs ont conclu qu’il s'agit de ce qu'on appelle un séisme « déclenché » et non pas d'un séisme « naturel ». Selon eux, l’injection d’eau à haute pression dans les puits d’une centrale géothermique à proximité a engendré une multitude de microséismes d'une magnitude de 2,0, qui ont ensuite débouché sur une secousse plus violente.





Dans une centrale géothermique, on injecte de l'eau dans le sous-sol en profondeur. Lorsque l'eau se réchauffe grâce à la chaleur de la Terre, de la vapeur se produit, permettant de faire tourner une turbine et de produire ainsi de l'électricité. La centrale de Pohang a été conçue en 2010 dans le cadre d’un projet gouvernemental de R&D visant à commercialiser la technologie de production d'électricité géothermique. Les travaux de construction ont été lancés deux ans plus tard. Au moment du séisme de 2017, la centrale était achevée à 90 % et n'était pas encore entrée en service commercial. Pourtant, un total de 12 800 mètres cubes d'eau avaient déjà été injectés dans les puits entre janvier 2016 et septembre 2018.





Le séisme de Pohang, d'une magnitude de 5,4, a été le deuxième plus violent jamais enregistré dans le pays depuis le début des relevés sismiques en 1978, après celui d'une magnitude de 5,8 survenu en 2016 à Gyeongju, une ville également située dans le sud-est. Cependant , celui de Pohang a été le plus dévastateur. 92 personnes ont été blessées et 1 800 ont dû quitter leur logement. Les dégâts matériels se chiffrent à 54,6 milliards de wons, soit 40 millions d'euros, selon le Centre national de prévention et de gestion des catastrophes, et à 332,3 milliards de wons, soit 260 millions d'euros, selon la succursale de la Banque de Corée à Pohang. En outre, il a été suivi d'une centaine de répliques, dont celle du 11 février dernier qui a atteint une magnitude de 4,6.





Après l'annonce des résultats de l'enquête par les chercheurs, le gouvernement a fait savoir qu'il suspendrait, après concertation avec la municipalité de Pohang, son projet de développement d’énergie géothermique et remettrait le site dans un état tel qu'il ne présente aucun danger.





Ces conclusions pourraient déclencher une série de procès et de demandes d'indemnisation de la part des habitants. Une association civile a déjà déposé une plainte contre l'Etat en réclamant des dommages et intérêts allant de 5 000 à 10 000 wons par jour et par personne. Si jamais tous les habitants de la ville y participent, le montant total devrait s'élever à plus de 5 000 milliards de wons, soit 3,9 milliards d'euros.