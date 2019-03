Moon Jae-in appelle aux efforts pour la croissance par l’innovation

ⓒYONHAP News

Le président de la République a appelé à la poursuite des efforts en faveur de la croissance par l'innovation afin de promouvoir la création d'emplois. Moon Jae-in a tenu ces propos mercredi , lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre à l'économie, Hong Nam-ki. Le porte-parole de la présidence Kim Eui-kyeom a fait savoir que le chef de l'Etat avait entendu un compte-rendu du ministre des Finances sur la situation économique intérieure et extérieure du pays ainsi que celle du marché de l'emploi, et qu’il avait appelé à intensifier les efforts pour redynamiser l'activité des entreprises et relancer ainsi la création d'emplois dans le secteur privé.





Hong a présenté notamment les tendances actuelles de l'économie nationale, les grandes lignes du budget de l’année prochaine, le projet de révision du système d'étude de faisabilité préalable, et les résultats du projet pilote de réforme relative au mécanisme de régulations, mené par son ministère.





Selon une source, le ministre se serait également entretenu avec le président sur l'adoption d'un budget supplémentaire. A ce sujet, le porte-parole de la Maison bleue a indiqué que Moon et Hong en ont brièvement discuté en rapport avec les mesures de lutte contre la pollution aux particules fines et également avec les récentes recommandations formulées par le Fonds monétaire international (FMI). Il a ajouté que le ministère des Finances dévoilerait plus de détails à un moment opportun. Le 12 mars, une délégation de l'institution financière internationale a tenu une conférence de presse pour présenter les résultats de sa mission de deux semaines en Corée du Sud. A cette occasion, elle a recommandé au gouvernement de Séoul d'adopter un budget supplémentaire d'environ 9 000 milliards de wons, soit 7 milliards d'euros, afin de réaliser son objectif de croissance pour 2019.





Moon s'est félicité des résultats positifs de l'adoption d'un nouveau mécanisme de régulation par le ministère des Finances, et a espéré que cette initiative sera suivie par d'autres ministères. Selon ce nouveau mécanisme, ce ne sont plus les consommateurs ou les entreprises qui ont la charge de prouver la nécessité de supprimer certaines réglementations. Il appartient désormais au gouvernement de prouver la nécessité de les maintenir.





Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae a exhorté Hong Nam-ki à redoubler d'efforts pour relancer les exportations et les investissements qui connaissent aujourd'hui des difficultés. Il a notamment demandé l'élaboration de mesures à prendre pour les PME et les secteurs de la biologie-santé et des contenus culturels.