ITZY arrive au 2e rang devant TWICE en matière de reconnaissance publique

ⓒ JYP Entertainment

ITZY, le tout nouveau girls band formé par JYP Entertainment, dépasse TWICE du même label en terme de reconnaissance publique au mois de mars.





C’est le résultat dévoilé par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a analysé plus de 110 millions de données du 8 février au 9 mars. Selon cette étude, ITZY occupe la deuxième place.





Cette ascension relève d’une véritable prouesse car son nom n’apparaissait même pas le mois dernier. Les cinq jeunes filles ont obtenu de meilleures notes que leurs aînées de TWICE, qui accusent une chute de 22 % au niveau de la reconnaissance.





C’est BLACKPINK qui monte sur la plus haute marche du podium, même si le quartet a affiché une baisse de 18 %. Parmi les expressions associées aux quatre filles triomphantes, on peut citer « mignonnes », « jolies » et « adorables ».