Lee Jung-hyun célèbrera son mariage le 7 avril

La chanteuse et actrice Lee Jung-hyun a récemment annoncé la date de son mariage sur les réseaux sociaux. La cérémonie aura lieu le 7 avril à huis clos. Cette nouvelle tombe l’année qui marque le 21e anniversaire de sa carrière d’artiste. Selon son agence, l’heureux élu est un orthopédiste plus jeune de trois ans que la future épouse.





Lee a été propulsée sur le devant de la scène avec le film « A Petal », sorti en 1996 en Corée du Sud. Elle y joue le rôle d’une jeune fille qui témoigne du massacre survenu au cours du mouvement de démocratisation du 18 mai 1980 à Gwangju.





En 1999, elle a lancé sa carrière musicale en sortant son premier opus intitulé « Let's Go to My Star ». Ses chansons ont remporté un grand succès au début des années 2000 en Corée du Sud et en Chine.





Aujourd’hui, elle est très active dans le monde du cinéma. Elle a joué dans des films à gros budget comme « Roaring Currents » et « The Battleship Island », qui ont enregistré respectivement 17 millions et 6 millions d’entrées.