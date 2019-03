Peppertones est de retour pour donner un concert à Jeonju

Date : le 30 mars 2019

Lieu : Sori Arts Center à Jeonju





Peppertones montera sur scène le 30 mars à Jeonju, une ville située dans le sud-ouest du pays.

Le duo composé de Shin Jae-pyeong et Lee Jang-won a été formé en 2003 pour sortir son premier album intitulé « A Preview » l’année suivante.

Sa musique se caractérise par un style léger et mélodique. Les deux artistes la qualifient de « nouvelle thérapie contre la dépression ».

Entre 2004 et 2018, le groupe a sorti six opus officiels et plusieurs EP tout en participant à divers projets de collaboration musicale.