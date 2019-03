Stella Jang revient pour son troisième concert en solo

Date : le 30 mars 2019

Lieu : Art Gongam à Séoul





La jeune auteure-compositrice-interprète Stella Jang se produira le 30 mars au cœur de la capitale sud-coréenne.





Ce concert est intitulé « Hazardous Materials », qui peut se traduire par « substances nuisibles » en français. Pourquoi ce titre intrigant ? La réponse est dans le nom de l’artiste. Le prénom Stella est composé de trois symboles S, Te et La qui désignent respectivement trois éléments chimiques : soufre, tellure et lanthane.





La chanteuse âgée de 27 ans interprétera ses plus grands hits comme « Dumped Yesterday », « Vanishing paycheck » et « Under Caffeine ». Ces chansons sont toutes signées par l’artiste.