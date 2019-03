Le Japon établit une directive pour aider les seniors à sortir les poubelles

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, le ministre de l’Environnement prévoit de mettre en place une directive destinée aux collectivités locales afin d’aider les personnes âgées à sortir leurs poubelles. C’est ce qu’a rapporté la semaine dernière le journal japonais Yomiuri Shimbun.





Dans l’archipel, un foyer sur quatre est composé de membres de plus de 65 ans et près de la moitié d’entre eux sont un ménage d’une personne. De nombreux seniors découragés de la vie, souffrant de l’affaiblissement physique ou de démence, ont du mal à effectuer des tâches quotidiennes et accumulent des déchets à la maison.





Certaines municipalités sont déjà passées à l’action pour répondre à cette situation. Dans des villes comme Nagareyama et Fukushima, des employés privés ou des fonctionnaires récupèrent les ordures chez leurs aînés. Toutefois, seuls 23 % des autorités locales sont dotées de ce système et le nombre d’habitants ayant besoin d’un soutien devrait s’accroître. C’est pourquoi le Japon s’est retroussé les manches pour leur venir en aide.