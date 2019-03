Skelter Labs : les IA de demain

© Skelter Labs

L’intelligence artificielle ou l’IA est l’un des sujets à la mode en ce moment, avec l’augmentation de la puissance des ordinateurs et le développement des applications et des services basés sur les données. En fait, il faut savoir que la technologie de l’intelligence artificielle a vu le jour bien plus tôt qu’on ne le croit, même si en 20016, le programme d’IA de Google, AlphaGo, s’est fait remarquer dans le monde entier.





En Corée du Sud, l’une des startups à la pointe de ce segment est Skelter Labs. Créée en 2015, cette jeune société a été créée avec l’objectif de développer des technologies de base pour l’IA. Son objectif est de développer des technologies d’intelligence artificielle pour comprendre la vie quotidienne des gens et les aider à prendre de meilleures décisions afin d’améliorer leur vie.





Donc à cette fin, Skelter Labs se concentre sur le développement d’une intelligence applicable aux chatbots ou à des IA capables de parler et de communiquer. Ce qui fait que ses technologies vont bien plus loin que ce que font les plates-formes d’IA existantes.





