Le « pousses vertes »

© Getty Images Bank

Des « pousses vertes » sont perçues dans l’économie mondiale. Ce qui est appelé les « pousses vertes » est en fait l’expression anglaise Green Shoots pour désigner des signes de reprise qui apparaissent après une période de récession économique. Comme on peut l’imaginer, cette expression s’inspire de la transition entre l’hiver et le printemps quand le sol gelé pendant tout l’hiver dégèle et permet l’apparition des premières pousses vertes de l’année.





Cette expression anglaise a été utilisée pour la première fois par le politicien britannique Norman Lamont, en 1991, quand il s’est exprimé sur une reprise de l’économie. Depuis, elle a été reprise plusieurs fois notamment par l’ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Ben Bernanke, en 2009. Et en Corée du Sud, elle a également fait son apparition dans un rapport publié récemment.





Actuellement, l’économie mondiale est affectée par divers facteurs négatifs, notamment le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, les incertitudes concernant le Brexit et, plus localement, les risques sécuritaires liés à la Corée du Nord. Malgré cela, certains analystes estiment qu’il y a des signes de reprise, citant notamment l’amélioration des indices économiques en Europe.





Et un peu comme le beau temps vient après la pluie, après l’hiver, quelle que soit sa durée, vient le printemps et dans son sillage les pousses vertes. Et cette fois-ci après une longue période de récession, les pousses vertes sont un symbole bienvenu, indiquant que l’économie se dirige rapidement vers une amélioration.