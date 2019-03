Festival culturel de Yeongam Wang In 2019

Le Festival culturel de Yeongam Wang In se tiendra du 4 au 7 avril dans cette ville de la province de Jeolla du Sud.





Chaque année, début avril, la municipalité organise cette manifestation qui a pour but de commémorer Wang In, un savant de l’époque du royaume de Baekje entre le 1er siècle av. J.C et le 7e siècle de notre ère.





Les visiteurs pourront profiter de quelques dizaines de programmes variés : une promenade nocturne, une excursion à vélo dans le village de Gurim, une visite en bus de Yeongam, un concours de poésie ou des jeux traditionnels de l’époque de Baekje.





Ils auront également l’occasion d’assister aux séances de conférences et de discussions, aux parades, aux spectacles de musique et de danse, à la démonstration de préparation de thé de cette époque, etc.





Date : du 4 au 7 avril 2019

Lieu : sites historiques liés à Wang In et d’autres endroits à Yeongam

Site : http://www.wangin.kr