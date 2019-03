La virtuose du pansori (art traditionnel coréen du récit chanté) Ahn Suk-seon proposera un monodrame.





Cette représentation a été planifiée pour célébrer le 62e anniversaire de sa carrière de musicienne. Ce spectacle intitulé « Deux amours » parlera de l’amour profond qu’elle a reçu de la part de ses deux professeurs, Kim So-hui et Park Gwi-hui. Ce sont deux personnages qui ont exercé la plus grande influence sur sa vie et son art.





La musicienne a rejoint en 1979 la Compagnie nationale de Changgeuk de Corée pour jouer les rôles principaux dans des pièces grâce à sa voix magnifique et à son talent d’interprétation. De 1986 jusqu’à l’an dernier, elle a donné 29 concerts de chant du pansori en entier. Il s’agit d’interpréter dans son intégralité l’une des cinq principales pièces de pansori dont chacune dure de trois à neuf heures.





Dans ce monodrame, l’artiste racontera son histoire à travers des monologues plein d’esprit en combinant le chant de quelques extraits de pièces de pansori, la danse de sogo (petit tambour coréen) et l’interprétation au gayageum (instrument de musique traditionnel de Corée à 12 cordes) accompagné de chant.





Date : du 5 au 7 avril 2019

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul

Site : http://www.sejongpac.or.kr