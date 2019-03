Ballet municipal de Gwangju : « La Sylphide »

Le Ballet municipal de Gwangju proposera du 5 au 7 avril sa 124e représentation régulière : le ballet romantique « La Sylphide ».





Il s’agit de l’une des œuvres représentatives du « ballet blanc », avec « Giselle » et « La Bayadère », caractérisé par le tutu blanc porté par les danseuses. Elle a été créée en 1832 par Filippo Taglioni à l'Opéra de Paris. Sa fille, Marie Taglioni, a joué le rôle de l’héroïne de la pièce. Pour incarner un génie aérien, elle a tenu d'exceptionnels équilibres sur les pointes, ce qui était une révolution dans le monde du ballet de l’époque.





L’adaptation de la chorégraphie et la mise en scène seront réalisées par Andrei Bolotin, un chorégraphe et premier danseur du Ballet du Bolchoï, et Bae Ju-yun, la première soliste sud-coréenne de cette compagnie. Le chef d’orchestre du Théâtre Bolchoï de Moscou Roman Denisov dirigera l’orchestre philharmonique féminin de Gwangju.





Date : du 5 au 7 avril 2019

Lieu : Centre de culture et d’art de Gwangju

Site: http://gjart.gwangju.go.kr/